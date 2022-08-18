İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da PKK terör örgütüne üye olduğu belirlenen şahıs tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.B. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen O.B. buradaki ifadesinin alınması sonrası cezaevine gönderildi.

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