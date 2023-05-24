Manisa'da PKK/KCK operasyonları devam ediyor

23 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği operasyonlarda 15 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmasının devam ettiği öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce terör örgütlerinin, eylem ve etkinliklerini kırmak maksadıyla yapılan çalışmalarda; 01 Ocak 2023 tarihinden günümüze kadar 34 terör olayı sonuçlandırılarak adli makamlar tarafından işlem yapılması sağlandı. Meydana gelen 34 olayda 38 şahıs gözaltına alınarak yakalandığı bildirildi. Şahıslardan 23'ünün tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildiği bildirilirken 15 şahsın ise tutuksuz olarak yargılanmalarının devam ettiği açıklandı.

Sosyal medya hesapları incelendi

PKK/KCK terör örgütü hakkında sosyal medya üzerinden propaganda yapan 11 şahsın ise yakalanarak gözaltına alındığı ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Terör amaçlı propaganda vasıtası olarak kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 763 sosyal medya hesabının ise incelendiği bildirilen açıklamada suç unsuru bulunan hesaplar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.