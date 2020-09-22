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Manisa'da plakasız motosiklet çalıntı çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki ve plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki ve plakasız motosiklet çalıntı çıktı.


Alınan bilgiye göre, devriye gezen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Ekipleri, Kent Meydanı'nda park halinde ve plakasız motosikletten şüphelendi. Motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, motosikletin şasesi üzerinde yaptığı sorgulamada plakasının 45 ZC 5961 olduğunu ve Turgutlu ilçesinden çalındığını belirledi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

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