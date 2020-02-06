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Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde plastik oyuncak fabrikasının deposunda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde plastik oyuncak fabrikasının deposunda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Yangının yeni açılan bir depoda yapılan kaynak işlemi sırasında kaynaktan sıçrayan kıvılcımların polyester malzemeleri tutuşturmasıyla başladığı öğrenildi. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

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