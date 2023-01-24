Manisa'da polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Soma ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 20 gram metamfetamin maddesi, ele geçirildi. Olayla ilgili T.Ç. (43) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı.