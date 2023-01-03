Manisa'da potanın şampiyonları belli oldu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar arası Gençler Kız ve Erkekler Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara kızlarda 6 okuldan 72 sporcu yer aldı. Erkeklerde ise 35 okuldan 420 sporcu katıldı. Büyük heyecanın ve çekişmenin yaşandığı müsabakalar sonunda dereceye giren okullar ise şöyle sıralandı: Genç Kızlar kategorisinde şampiyon Turgutlu Anadolu Lisesi olurken, ikinci Manisa Anadolu Lisesi, üçüncü Akhisar Çağlak Anadolu Lisesi ve dördüncü Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi oldu. 'Genç Erkekler' kategorisinde ise potanın şampiyonu Özel Elit Ege koleji olurken, ikinci Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Turgutlu Anadolu Lisesi ve dördüncü Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Fen Lisesi oldu. Oynanan final maçları ardından düzenlenen törende dereceye giren okul takımlarına madalyaları ve kupaları Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Nihat Akyol, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Ali Özfiliz, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından verildi. İlk ikiye giren okullar grup müsabakalarında Manisa'yı temsil etmeye hak kazanan takım oldu.