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Manisa'da proje eğitimleri devam ediyor

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Konferans Salonunda ’Erasmus Plus Ka1 Bireyin Personel Hareketliliği’ eğitimi verildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Konferans Salonunda 'Erasmus Plus Ka1 Bireyin Personel Hareketliliği' eğitimi verildi.


Eğitmen Derya Deniz Güven tarafından verilen eğitimde örnek projeler üzerinden anekdotlar ve teknik bilgiler katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitim bitiminde eğitmen Güven'e, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca tarafından plaket, Başhekim Uzm. Dr. Sinem Albayrak tarafından ise teşekkür belgesi takdim edildi.

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