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Manisa'da, PTT ve banka önlerinde sosyal mesafe uygulaması

Manisa’da, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu PTT ve banka önlerinde sosyal mesafenin sağlanması amacıyla şerit ve bariyer uygulaması başlatıldı.

Manisa'da, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu PTT ve banka önlerinde sosyal mesafenin sağlanması amacıyla şerit ve bariyer uygulaması başlatıldı.


Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30 Mart 2020 tarih 2020/18 sayılı kararı ile PTT ve banka önlerindeki bekleme alanlarına düzenleme getirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu PTT ve banka önlerinde yığılmalara sebebiyet verilmemesi ve sosyal mesafenin korunması amacıyla şerit ve bariyer uygulamasına geçildi. Uygulamaya vatandaşların da dikkat ettiği görüldü.

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