Manisa'da rahatlatan açıklama: “Ayçiçeğinde çayır tırtılı zararlısı görülmedi”

Manisa'da nadasa bırakılan alanlarda alternatif ürün olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibe desteğiyle tarımına başlanan yağlık ayçiçeğinde verimin kaliteli olduğu dikkat çekerken, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, başta Trakya bölgesi olmak üzere ayçiçeği tarımının yapıldığı büyük zararlara yol açan çayır tırtılı zararlısının Manisa'da görülmediğini söyledi.

Manisa'nın susuz tarım yapılan ve bir yıl buğday ekilip bir yıl nadasa bırakılan kırsal alanlarında Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde yüzde 75 hibe desteğiyle yağlık ayçiçeği üretimine başlandı. Korona virüs salgını sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle önemi daha da artan ayçiçeği üretimi, Manisa bölgesinde yaygınlaştırılmaya başlandı. Nadasa bırakılan arazilerde üretimi yapılan yağlık ayçiçeğinde verimin yüksek olması da dikkat çekti.

Öte yandan yağlık ayçiçeği üretimi yapılan illerde sıklıkla görülen ve ayçiçeğine büyük zararlar veren çayır tırtılı zararlısına Manisa'da rastlanmadı. Çayır tırtılı zararlısıyla ilgili harekete geçen Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 21 ekipten oluşan yaklaşık 100 personelle ayçiçeği üretimi yapılan bölgelerde çayır tırtılına yönelik sahada özel bir tarama yapıldı. Bu taramalar sonucunda Manisa'da çayır tırtılına rastlanmadı.

“Sahayı gezdiğimizde verimin de iyi olacağını gözlemliyoruz”

Sahada yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, verim kalitesinin de yüksek olduğunu belirterek “İlimizde yağlık ayçiçeği ana ürünlerimizden birisi değildi. 9 bin dekar çerezlik ayçiçeği üreten 8 bin 500 dekarını da Kırkağaç ilçesinde üretiyorduk. Özellikle ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde yüzde 75 hibeli üreticilerimize yağlık ayçiçeği tohumu dağıttık. Şu anda da üreticilerimiz bu hibelerimizden faydalanmaya başladı. Burası yağlık ayçiçeği tarlası. Kuru şartlarda sulanmayan kuru şartlarda üretim yapılan bir alan burası. Yüzde 75 hibeli tohum almış bir üreticimizin arazisi. Şu anda sahayı da gezdiğimizde verimin de iyi olacağını gözlemliyoruz” dedi.

“Manisa çayır tırtılı konusunda herhangi bir sorunla karşı karşıya değil”

Ayçiçeğine büyük zararlar veren çayır tırtılının Manisa'da görülmediği müjdesini veren Öztürk, “Çayır tırtılı dediğimiz zararlı Manisa'mızda çok şükür ki yok. Bizim hastalık ve zararlıları takip dediğimiz bir çalışma var. Bu çalışmalarımız Kurban Bayramı tatilinde de devam etti. Şu an için Manisa'da çayır tırtılı zararlısını görmedik. İnşallah da görmeyiz. Bütün ekiplerimiz sahada. Diğer hastalık ve zararlılar ilgili de takip ve çalışmalarını yapıyorlar. Çayır tırtılı özelinde de ekiplerimiz teyakkuz halinde. Tarım ve Orman Bakanlığımızla da sürekli bu konuyla ilgili temas halindeyiz. Bakanlığımızla da sahamızdaki çalışma sonuçlarını bilgi veriyoruz. Manisa çayır tırtılı konusunda herhangi bir sorunla karşı karşıya değil” ifadelerini kullandı.

“Kendi kendine yeten bir ülke olabilmek önemli”

Manisa genelinde 5 bin 400 dekar arazide yağlık ayçiçeği üretimine başlandığını söyleyen Öztürk, “Malumunuz dünya genelinde ayçiçeği yağı arzıyla ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Korona virüs salgını sürecinden sonra tedarik zincirinde yaşanan sorunlarla beraber bazı ürünler de tedarik sorunları yaşanabiliyor. Yağlık ayçiçeği de bu konuda önemli bir ürün. Biz bu bölgede ve ilimizde 5 bin 400 dekar alanda ilk defa yağlık ayçiçeği üretiyoruz. Bunu da Tarım ve Orman Bakanlığımızın bütçesinden aldığımız özel proje çerçevesinde üreticilerimizi bu konuda motive ettik. Yağlık ayçiçeğiyle ülkemizin yağ üretimine bir katkı sunmuş olacağız. Başka illerimizde de stratejik ürünlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Kendi kendine yeten bir ülke olabilmek önemli” diye konuştu.

“Nadas dönemini yağlık ayçiçeğiyle değerlendirmiş olduk”

Nadasa bırakılan arazilerinin yağlık ayçiçeği tarımıyla değerlendiğini belirten Öztürk, “Aslında bulunduğumuz bu bölge nadasa bırakılan bir bölge. Bir yıl buğday ekilip bir yıl nadasa bırakılan bir bölgeydi. Dolayısıyla nadas dönemini biz yağlık ayçiçeğiyle değerlendirmiş olduk. Verim olarak da iyi bir verim bekliyoruz” dedi.

“Güzel de bir verim alırsak elimizde alternatif bir ürün olur”

Susuz tarım yaptıklarını söyleyen yağlık ayçiçeği üreticisi Mustafa Ali Köroğlu, “Bu bölgede susuz üretim yapan çiftçileriz. Böyle bir üretim bu bölgede hiç yapılmamış. Bu sene bir ilk yaptık. Çok araştırdık. Alternatif ürün olarak da yağlık ayçiçeği ekimi yaptık. Bu ekimi yaptık. Çok şükür de bu manzarayı gördük. İnşallah güzel de bir verim alırsak elimizde alternatif bir ürün olur. Susuz tarımı yapılan bir ürün” diye konuştu.

Nadasa bırakılan arazilerinde koyunların ve keçilerin güdüldüğünü ancak ayçiçeği ekerek boş kalan arazilerinin değerlendiğini söyleyen Galip Köroğlu, “Buralarda zeytin olmuyor. Denemiş olalım dedik. Yağmur olsaydı daha iyi olurdu. Görüntü çok güzel. Buralarda keçi, koyun güdeceklerdi. Ama şu anda değerlendirmiş olduk” dedi.

Ekiplerin çayır tırtılı zararlısına yönelik denetim ve çalışmaları hasat dönemine kadar devam edecek.