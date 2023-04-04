Manisa'da sadece bir dakikada metrekareye 1,23 kilogram yağış düştü

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon hatları ve derelere anında müdahale ederken, aşırı yağışta yürütülen çalışmaları takip eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız verilere göre bu sabah saat 08.27'de sadece bir dakikada metrekareye 1,23 kilogram yağış düştü” dedi.

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan anlık ve sağanak yağış ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahada olumsuzluk yaşanmaması adına tüm noktalara müdahale etti. MASKİ ekipleri, yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon hatları ve derelerde çalışma yürüterek temizlik çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri ise kısmi su birikintilerini çekme işlemlerini gerçekleştirdi. Aşırı yağışta yürütülen çalışmaları MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu sahada takip etti.

Manisa'da 3-4 saatte metrekareye 40 kilograma yakın yağış düştü

Aşırı ve sağanak yağışta yürütülen çalışmaları sahada takip eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün geçtiğimiz ay Büyükşehir Meclis Toplantısında belirttiği gibi iklim değişikliği etkisini her geçen gün daha fazla gösteriyor. Deprem bölgesinde de aşırı yağışlardan dolayı sel afeti meydana gelmişti. Şuanda biz de gerek Kanalizasyon Dairesi ekiplerimiz gerek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi gerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Buradan şunu anlıyoruz, artık ülkemizde, Dünyamızda yağış rejimleri çok değişti. Bu durum iklim değişikliği ve kuraklık gibi nedenlerden gerçekleşiyor. Ani sel baskınları, ani yağışlar, taşkınlara sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden ekiplerimizi sürekli sahada tutmamız gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız verilere göre bugün saat 08.27'de, 1.23 kilogram metrekareye yağış düştü. Bu çok ciddi bir veri. Toplama baktığımızda 3-4 saatlik bir süre içinde 40 kilograma yakın bir yağışın şehrimize düştüğünü görmekteyiz. Şuanda biz, Çakal deresi ile Bozköy deresini birleştiren noktadayız. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlar etkisini sürdürüyor. Gerek yağmur suyu ızgaralarımıza, gerekse derelerimize ekiplerimiz müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.

Dereler ve yağmursuyu ızgaraları çöp içinde

Derelere ve ızgaralara atılan çöplerin suyun akışını engellediğini ve taşkın riski oluşturduğunu sözlerine ekleyen Çevik, “Her zaman belirttiğimiz gibi derelerimiz çöplük değildir, çöplerimizi derelerimize atmayalım. Aynı zamanda yağmur suyu hatlarımıza da çöp atılmaması gerekiyor” dedi.

Öte yandan, 185 Çözüm Merkezine ya da MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kurumsal sosyal medya hesaplarına gelen ihbarları da değerlendirerek anında müdahale gerçekleştiren ekipler, vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.