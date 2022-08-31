Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, üzüm sergileri su altında kaldı

Manisa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su basarken, kurutulmaya bırakılan üzüm sergileri de sular altında kaldı.

Manisa'nın Demirci ve Saruhanlı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Demirci ilçesinde cadde ve sokaklar yağış nedeniyle adeta dereye dönerken, bazı otomobil ve motosikletler sel sularında sürüklendi. Öte yandan ilçede restorasyonu yapılan tarihi bir camide de su baskını yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde hem sel sularının tahliyesini yaptı hem de sular altında kalan araçları kurtardı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. İlçede yeni hasadına başlanan ve kurutulmaya bırakılan çekirdeksiz Sultani üzümler sular altında kaldı.