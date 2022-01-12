Manisa'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği uzatıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında, sağlık çalışanlarına yönelik sağlanan ücretsiz ulaşım desteğinin 30 Haziran tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı. Kararla, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ'a ait toplu taşıma araçlarına, sağlık çalışanları ücretsiz binebilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. 64 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteğinin 30 Haziran tarihine kadar uzatılması ile ilgili madde de görüşüldü. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Covid-19 salgınının çıktığı günden bu yana sağlık çalışanlarımıza ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlıyoruz. Bugünkü toplantımızda sizlerin de katkılarıyla bu hizmetimizi 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıyoruz. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Bizler de onlar için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Alacağımız kararla Büyükşehir Belediyemiz ve MANULAŞ'a ait toplu taşıma araçlarımız belirtilen tarihe kadar sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verecek” dedi. Konuşmanın ardından teklif, oybirliğiyle kabul edildi.