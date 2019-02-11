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Manisa'da sağlıklı yaşam bilinci aşılanıyor

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Doğru egzersiz sağlıklı yaşam” ve “Sağlık çocuk dergisi” kitapçıklarının tanıtımını yaptı.


Fiziksel aktiviteye dayalı kaliteli bir yaşam sürdürülmesi için herkesin bulunduğu ortamda rahatlıkla yapabileceği, kas-iskelet sisteminin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı “Doğru egzersiz sağlıklı yaşam” kitapçığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ne dağıtıldı. Ayrıca Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Sağlığım için” Projesi kapsamında 5. ve 8. sınıflar arasındaki öğrencilere minyatür çizimlerin eşliğinde el hijyeni, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, akılcı antibiyotik kullanımı, ağız ve diş sağlığı, temel ilk yardım, teknolojinin doğru kullanımı ve koruyucu sağlık konularının ele alındığı kitapçık ve bireysel abonelikle adrese ücretsiz teslim edilen “Sağlık çocuk dergisi” Sancaklı Bozköy Mahallesi 75. Yıl İlkokulu-Ortaokulu ve Aşağı Çobanisa Mahallesi Ahmet Ferit Giritligil Ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı.

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