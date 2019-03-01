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Manisa'da sahipli 5 köpek zehirlendi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sahipli 5 köpek yedikleri tarım ilacına bulanmış etle zehirlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sahipli 5 köpek yedikleri tarım ilacına bulanmış etle zehirlendi. Köpeklerden 4'ünün telef olduğu vahşi olayda, köpeklerin yan komşunun tarlasında yedikleri zehirli etler sonrası can çekişerek öldükleri öğrenildi.


Olay, Alaşehir'e bağlı Girelli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Karaaslan'a ait beş adet köpek, iddiaya göre komşuları M.U. tarafından tarlasına girdiği için zehirlendi. Köpeklerin yedikleri tarım ilacına batırılmış etler nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Akşam saatlerinde köpeklerin ağızlarından köpükler çıktığını ve kan aktığını fark eden köpek sahipleri ve çevredeki vatandaşlar, halen can çekişmekte olan köpekleri kurtarmak için seferber oldu. Alaşehir ilçe jandarma ekipleri ve veteriner ekiplerinin müdahale ettikleri 5 köpekten 4'ü kurtarılamayarak telef oldu.


Köpeklerin sahibi Emine Karaaslan, "Bu köpekler benim çocuklarım gibiydi. Onlar bizim her şeyimizdi. Ağzı dili olmayan bu hayvanlar kime ne yaptı. Komşumun tarlasında tarım ilaçlı etler bulduk. Köpeklerim de o tarlada can çekişerek gözlerimin önünde öldü. Jandarma ekiplerine ifade verdim ve şikayetçi olduk. Allahlarından bulsunlar. Psikolojim alt üst oldu. Yapılan bu vahşeti Allah'a havale ediyorum" dedi.

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