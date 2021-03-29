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Manisa'da sahte alkolden 2 kişi rahatsızlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2 kişinin el yapımı sahte alkolden rahatsızlanması üzerine polis tarafından alkolü satan iş yerine yapılan baskında, yarım litrelik 10 adet pet şişede satışa hazır halde sahte alkol ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 kişinin el yapımı sahte alkolden rahatsızlanması üzerine polis tarafından alkolü satan iş yerine yapılan baskında, yarım litrelik 10 adet pet şişede satışa hazır halde sahte alkol ele geçirildi. İş yeri çalışanı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince M.P. ve H.Y. isimli şahısların el yapımı sahte alkol kullanımından dolayı rahatsızlanarak hastaneye başvurdukları ihbarı üzerine el yapımı sahte alkolü satın aldıkları iş yerinde gece vakti arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada, 10 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde satışa hazır el yapımı sahte alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak iş yeri çalışanı E.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli E.K., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından Nöbetçi mahkemeye sevk edildi. E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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