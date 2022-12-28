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Manisa'da sahte içki operasyonu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirildi.


Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki operasyonu düzenledi. N.İ. ve M.T isimli şahısların ikametgâhlarında aramalarda bin 120 litre şarap, 55 litre viski, 163 litre rakı, 73 adet konsantre viski aroması, 3 litre anason ele geçirildi.


Sahte içkilere el konulan operasyon sonrası, tahkikat başlatıldı.

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