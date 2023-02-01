Manisa'da sahte içki operasyonu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 115 litre sahte şarap, 1 tabanca, 1 şarjör ve 5 mermi ele geçirildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, A.F. ve babası A.F.'nin ikametlerinde kaçak şarap üretimi gerçekleştirdiği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin ikamet ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada bin 115 litre şarap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 5 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.