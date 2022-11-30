Manisa'da sahte para operasyonu

Manisa'nın Gördes ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 7 bin 950 TL sahte para ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki otogarda devriye gezen polis ekipleri hal ve hareketlendikleri S.T. ve Ö.P. isimli şüphelilerin üzerinde arama yaptı. GBT sorgusunda da sabıka kaydı çıkan 2 şüphelinin üzerinden 7 bin 950 TL'lik sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ö.P. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.