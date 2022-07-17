Manisa'da saldırgan şahıs oteli birbirine kattı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otelin en üst katında bulunan restorana çıkan saldırgan şahıs, eline geleni sokağa fırlatırken, şahıs daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Olay, Şehzadeler ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz saldırgan şahıs önce otelin en üst katında bulunan restorana çıktı. Alkollü ve madde kullandığı iddia edilen şahıs sinir krizi geçirerek çıktığı camdan bağırmaya başladı. Vatandaşların sakin olması yönündeki söylemlerine kulak asmayan saldırgan şahıs daha sonra restorandaki masa, sandalye ve şişeleri sokağa fırlatmaya başladı. Şahıs daha sonra restorandan inerek ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Ekipler geldiğinde şahıs olay yerinden ayrılırken, şahsın kimliğin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayın görgü tanıklarından Erkan İnal, şahsın sanki uyuşturucu madde etkisindeymiş gibi hareket ettiğini belirterek, “Bitlis'ten buraya gezmek için gelmiştim. Birden otelin çatısındaki adamın sokağa sandalye atmaya başladığını gördüm. Ben de oradan kaçtım. Psikolojisi bozuk muydu bilmiyorum” dedi.