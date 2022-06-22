Manisa'da saman ve buğday deposunda yangın çıktı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde entegre bir tesisin saman ve buğday deposunda çıkan yangında 350 tondan fazla saman ve tonlarca buğday kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde entegre bir tesiste saat 17.30 sıralarında saman ve buğday depolarının olduğu kısımda bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede tesis duman altında kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 ekibi ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan yangında deponun çatısı ve duvarları da büyük zarar gördü.

Yangın sırasında tesiste bulunan Osman Durbay isimli vatandaş yangını kimsenin görmediğini bir anda alevlerin yükseldiğini anlattı. Saman kuru olduğu için itfaiye gelene kadar alevlerin her yeri kapladığını ve yaklaşık 300-350 ton samanın yandığını ifade eden Durbay, depolardaki buğdayların da zarar gördüğünü söyledi.