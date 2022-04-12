Manisa'da sanatla terapi eğitimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde alanında uzman 20 personel, heykel, resim, müzik ve dans eğitimi aldı. Zafer Kalkınma Ajansı destekli Sanat Terapisi Eğitimi projesi çerçevesinde aralarında psikolog, sosyolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanının da bulunduğu 20 personel aldıkları eğitim sayesinde başta hükümlüler olmak üzere dezavantajlı gruplara, denetimli serbestliğe tabi olanlara, öğrencilere ve velilere kendilerini farklı bir yolla ifade etme tekniklerini öğrendi.

“Bu programa katılanların amacı çalıştıkları ekipteki yararlanıcılara, öğrencilere, velilere, öğretmenlere, mahkumlara, denetimli serbestlikteki hükümlülere farklı bir şekilde kendilerini ifade etme yolu sunmaktı” diyen Psikolojik Danışman ve Sanatla Terapi Uzmanı Özden Yılmaz Bilgin, “Bu yol, sanat yolu. Sanatla terapi ile çalıştığımızda kişiler içsel dünyalarında biriktirdiklerini, içe attıklarını, sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkarma yolunu bulurlar. Bazı insanların dezavantajlı bir pozisyonda olmalarının nedeni bu sağlıklı yolu bulamamış olmalarıdır. Kendilerini ifade etmek için öfkelerini hayal kırıklıklarını, üzüntülerini ortaya koymak için sağlıksız yollar kullanırlar ve bu yüzden başlarına dertler gelmiştir, bu yüzden başarısız olmuşlardır yada bu yüzden ceza almışlardır. Sanatla terapi bir iyileştirme bir tedavi, bir müdahale yoludur. Bir koruma ve önleme yoludur” dedi.

Eğitime katılan Anıl Alkan, “Zafer Kalkınma Ajansı'nın sanat terapisi eğitimine katıldığım için çok mutluyum. Burada aldığımız eğitim bizlere çok güzel ipuçları verebilir, çocuklarımıza çok özel bir katkıda bulunabilir. Bu eğitim bizler için ciddi anlamda çok faydalı oldu” diye konuşurken, Salihli Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nde psikolog olarak çalışan Cem Tığrak ise “Zafer Kalkınma Ajansı'nın teknik desteği ile hayata geçirilen Sanat Terapisi Eğitimi oldukça verimli geçti. Biz çalıştığımız kurum itibariyle hükümlülerle, dezavantajlı gruplarla, suça sürüklenen çocuklarla iç içeyiz. Almış olduğumuz bu eğitimi de bu alanlardaki kişilerle kullanmak istiyoruz. Bu eğitimde sanatın farklı, kendini ifade edebilmenin farklı olduğunu öğrendik. Özellikle de dezavantajlı gruplarda kendini ifade edebilmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız.”

Salihlili seramik sanatçısı Ayşegül Apak'ında katıldığı ve 4 gün süren eğitimin sonunda katılımlar için sertifika töreni düzenlendi.

Törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık , İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, Salihli Kaymakamlığı AB Proje Ofisi Sorumlusu Yavuz Erdem ile kursiyerler katıldı.