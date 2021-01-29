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Manisa'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Manisa’da küçük sanayi sitesinde yüzey parlatma işi yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'da küçük sanayi sitesinde yüzey parlatma işi yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yunusemre ilçesindeki küçük sanayi sitesinde “Polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir iş yerinde saat 23.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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