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Manisa'da şantiye alanında yangın

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir şantiye alanında demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların plastik çatıyı tutuşturmasıyla birlikte yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir şantiye alanında demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların plastik çatıyı tutuşturmasıyla birlikte yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangın, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'ndeki eski perşembe pazarının olduğu alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre Manisa Büyükşehir Belediyesine ait alanda yürütülen projeyle ilgili yüklenici firma tarafından kurulan şantiye alanında demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımlar plastik malzemeden yapılma çatıyı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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