Manisa'da satranç turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

Manisa Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 10 günde tamamlanan satranç turnuvasında dereceye giren ilk 5 öğrenciye ödülleri verildi.

Manisa Yunusemre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. İngilizce öğretmeni Ali Özen ve Matematik öğretmeni İlknur kılıç'ın koordinatörlüğünde, Endosa Dökümcülük San. ve Tic. A.Ş'nin de destek verdiği, ‘100. yıl satranç turnuvası'na 35 öğrenci katıldı. 10 gün boyunca süren turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren ilk 5 öğrenciye ödülleri verildi.

Okulun bahçesinde düzenlenen törende okul müdürü Ali Balsüt tarafından turnuva şampiyonu Ayşenur Şimşek ve ilk beşe giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören sonrası kısa bir konuşma yapan okul müdürü Balsüt, “Bilimsel, zihinsel ve strateji geliştirmeye yaradığını düşündüğümüz ve bu anlamda öğrencilerimize katkı sağlayacağına inandığımız için okulumuzda satranç turnuvası düzenledik. Amacımız satrancı sevdirmekti. Bu anlamda faydalı olduğuna da inanıyoruz. 35 öğrenci katıldı, 10 gün boyunca sürdü. Turnuvaya katılan öğrencilerimiz kadar, katılmayan öğrencilerimiz de yoğun ilgi gösterdi. Seneye il çapında turnuvalara katılmayı hedefliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.