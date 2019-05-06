Manisa'da şehit ailelerine ‘Devlet Övünç Madalyası'

Manisa'da 1'i polis, 8'i asker olmak üzere 9 şehit ailesine ve 1 gaziye ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi. Törende şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa'da 9 şehit ailesine ve 1 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Manisa Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine ve gazilere yönelik mesajının okunmasıyla devam eden törende şehitlerin özgeçmişleri okunduğu sırada, duygulu anlar yaşandı. Törende konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Devlet övünç madalyası, yiğitlerimizin kahramanlığının bir nişanesi. Devletimizin, milletimizin sizlere bir vefa borcu olarak Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece onurla şerefle taşıyacağınız bir sembol. Bin yıldır bu coğrafyada şehitlik var, gazilik var. Zor bir coğrafya. Nedir bunların dertleri? 1071'in, 1453'ün, Çanakkale'nin ve Kurtuluş Savaşı'ndaki hezimetlerinin intikamını almak. O gün kendileri geliyordu şimdi piyonlarını sürüyorlar. PKK terör örgütü tam onların bir piyonu. 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütü onların piyonu. Amaçları Anadolu topraklarını işgal etmek. Çünkü onlar da biliyor ki Anadolu son kale. Anadolu düşerse Türk dünyası düşer, İslam dünyası düşer. Bütün hesapları kitapları bunun üzerine. Onun için bizlerin uyanık olması lazım. Bizlerin birbirimize kenetlenmesi lazım. Her konuda farklı görüşlerimiz olabilir ortak değerimiz vatanımız, bayrağımız, ezanımız." dedi.

Vali Deniz, konuşmasının ardından şehit Polis Ali Aksoy, şehit Jandarma Er Ahmet Tezcan, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral, Onbaşı Evren Kara, Astubay Üstçavuş Abdil Kadir Çelik, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Gür, Topçu Er Anıl Eruluç, Uzman Çavuş Nezir Pirnarci, Uzman Çavuş Şevket Kolonkaya'nın ailelerine ve gazi Murat Sarı'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.