Manisa'da sel mağdurlarının yaraları sarılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun sağanak yağmur dolayısıyla Gediz Ovası'ndaki yollarda meydana gelen hasarların onarımına başlayarak, vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağmur sonrasında meydana gelen hasarlara anında müdahalede bulunarak vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için 7/24 esasına göre çalışmalarını yürüttü. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezinde, Gediz Ovası yollarında ve il genelindeki mahallelerdeki yağmur hasarlarını en kısa sürede gidermek amacıyla tüm ekipleriyle alanda çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, il merkezinde yoğun yağmurun hasara uğrattığı ova yollarında devam eden onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ile birlikte onarım çalışmaları devam eden Hamzabeyli Grup Yolu'nda incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “İki günlük yağış sonrasında metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu yağışlarda Nif Çayı'nın ve Gediz Nehri'nin taşmasına sebep oldu. Taşkından dolayı ovadaki arazilerimiz su altında kaldı. Suyun önünde hiçbir şey duramaz. Bu yağış yollarımızda da tahribata yol açtı. Şu anda bulunduğumuz Hamzebeyli Grup Yolu'nun da sıcak asfaltını yapmıştık. Su alt dolgusunu almış, biz şimdi yolun daha fazla zarar görmemesi için yan dolgularını tekrar yapıyorlar. İlk günden itibaren gerek Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı olsun gerekse MASKi Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Dairesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı olsun yağışın ilk başladığı andan itibaren hep birlikte sahadayız. Problemin kalıcı çözümleri nelerdir bunu tasarlarken, incelerken, kısa vadede de kurtarma ve onarma çalışmalarını yaptık. Bu onarım çalışmaları birden bitecek şekilde değil. Yaklaşık 2 aylık bir hasar söz konusu, iki ay sahada çalışırız. Hatta yeni asfaltını döktüğümüz, sathi kaplamalarda da oyulmalar ve bozulmalar söz konusu. Bu tabi bir afet” dedi.

Yaşanılan olayın bir afet olduğuna dikkati çeken Gençoğlu, “Bu afetin sebebi aslında yıllardır kanayan bir yara durumunda olan imar sorunundan kaynaklanıyor. Yoksa ovaların içine su dolması eskiden istenilen bir durumdu ancak şimdi fazla taştı. Bu dereler belli noktalarda ıslah edilmesi, su tahliyelerinin yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz bu dereler ve sulama kanalları DSİ'nin sorumluluğunda olan bölgeler. Bununla ilgili detaylı bir çalışmanın yapılması lazım. Sulama kanallarının ve derelerin DSİ tarafından iyice etüt edilmesi gerekiyor. Geçmiş dönemde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çalışmalarıyla şehir içinde gerek yağmur suyu gerekse kanalizasyon için alt yapı çalışması yapılmıştı. Şehrin içinde büyük bir sorun yaşamadık. Sorun yaşanan bölgeler Turgut Özal Mahallesi, Spil Mahallesi gibi imar planı yapılmamış bölgeler. İmar planına ihtiyaç duyulan bölgelerdeydi. Kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde sorunlar yaşandı. Buradaki vatandaşlarımız da hepimizin vatandaşı. Onlar için de çaba sarf etmemiz gerektiği için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Bu afattan ders alarak yeni çözümlerin ve tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan Büyükşehir Belediyesi olarak planlama ve onarım çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek. Bu grup yolunda da bir günlük bir çalışmamız var. Tahrip olan diğer yollarda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçtiğimiz gün Spil Dağı'nın yolu kapalıydı. Onu açıldı, Akhisar'da ve Saruhanlı'da var. Bölge bölge tahrip olan yollarımız var, hepsini en kısa sürede onararak vatandaşlarımız hizmetine sunacağız” diye konuştu.