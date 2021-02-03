Manisa'da sel sularında mahsur kalan 5 araç itfaiye tarafından kurtarıldı

Manisa'da dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası suyla kaplanan ova yollarında mahsur kalan 5 araç Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa merkezde şiddetli yağışlar sonrasında kırsal alanlar ve ova bölgeleri de su altında kaldı. Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'e bağlı Yeniharmandalı yolunun da bir kısmı da ulaşıma kapandı. Suyla dolan yoldan geçmek isteyen ve su içinde mahsur kalan 5 araç Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ovadan evine eşiyle birlikte dönen Necip Çimen isimli vatandaş da suyun içerisinde mahsur kalmasının ardından 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Çimen ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Necip Çimen, yardımlarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

İtfaiye ekipleri, araçları kurtarmasının ardından vatandaşların mağdur olmaması için yolun etrafında güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapatarak başka vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağladı. Ekipler daha sonra suyun tahliye işlemine başladı.