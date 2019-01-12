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Manisa'da selde mahsur kalan vatandaşlar botla kurtarıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sağanak nedeniyle Gediz Nehri’nin taşması sonucu sular altında tarım arazileri sular altında kaldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sağanak nedeniyle Gediz Nehri'nin taşması sonucu sular altında tarım arazileri sular altında kaldı. Bağ ve çiftlik evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanları bot yardımıyla kurtarıldı.


Manisa'da üç günden bu yana devam eden sağanak yağmur, nehir ve su kanallarının da taşmasına sebep oldu. Şehzadeler ilçesine bağlı Yeni Harmandalı Mahallesi kırsalı da Gediz Nehri'nin taşması sonucu sular altında kaldı. Nehrin kenarında bulunan bağlardaki evlerde konaklayan vatandaşlar suların yükselmesiyle mahsur kalınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye giden Manisa İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evlerde mahsur kalan 10 vatandaşı ve hayvanlarını bot yardımıyla kurtardı. Bazı hayvanlar telef olurken bazıları ise son anda sel sularının içinden çıkarılarak botla kıyıya ulaştırıldı.


Öte yandan mahalle içerisinden geçen tren yolu da sular altında kaldı. Tren seferleri iptal edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

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