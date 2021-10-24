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Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Satun (60) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Koldere Mahallesi Mezarlık mevkiinde devrildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet Satun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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