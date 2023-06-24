Manisa'da servis otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde servis otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akhisar ilçesinde meydana geldi. Akhisar'dan Manisa istikametine giden Dursun D. idaresindeki servis otobüsü seyir halindeyken tali yoldan çıkan traktöre çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası traktör sürücüsü Bilal Çoban ağır yaralanırken otobüste bulunan 10 kişi hafif yaralandı. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı traktör sürücüsü Bilal Çoban, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.