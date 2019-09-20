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Manisa'da servis şoförleri bilgilendirildi

Manisa’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlaması dolayısıyla, okul servis araçları şoförleri ve rehber personele yönelik eğitim düzenlendi.

Manisa'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlaması dolayısıyla, okul servis araçları şoförleri ve rehber personele yönelik eğitim düzenlendi.


Okul servis araçları şoförleri ve rehber personele yönelik, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Konferans Salonu'nda eğitim düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, servis taşımacılığında uyulması gereken kurallara değinerek, okul servis araçlarında taşımacılığın yükümlülükleri, rehber personel şartları gibi konulara değindi. Diğer kurum temsilcilerinin de konuşmalarının ardından servis şoförleri ve rehber personellerle görüş alış verişinde bulunuldu.


Eğitime, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürü Selçuk Bozkurt, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, ilgili kurumlardan temsilciler, servis şoförleri ve rehber personeller katıldı.

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