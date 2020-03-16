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Manisa'da 'Sessiz adımlar' kursiyerlerine sertifika verildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Sessiz adımlar’ Projesini tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sessiz adımlar' Projesini tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.


Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, proje ile Salihli genelinde işitme engeli olan kişilerin kamusal alanda yaşadığı zorlukların azaltılması, iletişim kabiliyetlerinin arttırılması ve personelde farkındalığın oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Balık, “Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi ile yapılan iş birliği neticesinde ilçemizde 6 farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 14 personelden oluşan ilk grup kursiyerler 120 saat süren 'Türk İşaret Dili' kursunu başarıyla tamamlamıştır. Bu kapsamda kursu tamamlayan personeller ilgili kurum ve kuruluşlarda işitme engeli olan vatandaşlara hizmet vermeye başlamıştır. Projenin yıl boyunca sürdürülmesi ve ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan daha çok personele ulaşılması hedeflenmektedir.” dedi.


Salihli Kaymakamlığında düzenlenen sertifika törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ile Mal Müdürü Ali Korkmaz, kurs öğretmeni Cemile Demirelli ile kursiyerler katıldı.

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