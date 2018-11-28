Manisa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bir anda alevler içinde kalan otomobilden kendisini güçlükle atan sürücü, ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.50 sıralarında Akkeçili Mahallesi yolunda seyir halinde olan M.Ü (50) yönetimindeki 35 DFP plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmından başlayan yangın, kısa süre içerisinde tüm otomobili sardı. Sürücü M.Ü. kendisini aracın dışına atarak, ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahalede bulunarak, alevler içindeki otomobili söndürdü. Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü ve kullanılamaz hale geldi.