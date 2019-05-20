Manisa'da sezaryen doğum oranları düştü

Sağlık Bakanlığının da üzerinde önemle durduğu normal doğuma teşvik Manisa'da yapılan çalışmalar ve bilinçlendirmeler sayesinde artmaya başladı. Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, hedeflerinin il genelinde yüzde 27,6 olan primer yani ilk doğumda sezaryen oranını, Türkiye ortalaması olan yüzde 25'in altına çekmek olduğunu söyledi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici Manisa'da normal doğumun tercih edilerek sezaryen oranlarının düştüğünü açıkladı. Doğumun dünyanın en sıra dışı olayı olduğunu dile getiren Yemenici, "Doğum sürecinde, anne ve çocuk arasında çok özel bir bağın tesis edildiği biliniyor. Fakat ne yazık ki, son yıllarda bu süreç çeşitli müdahalelerin konusu haline gelmiştir. Bir hayat kurtarma ameliyatı olarak bilinen sezaryen, artık tercih edilebilir bir doğum şeklini almıştır. Oysa asıl olan, müdahalesiz normal doğumdur. Sezaryen, zorunlu sebeplerle ve doğru zamanda yapıldığında elbette hayat kurtarıcıdır" dedi.

"Normal doğum, kadının sağlık hakkının ayrılmaz bileşenidir. Bebek için en iyi sağlık güvencesidir" diyen Yemenici, "Sayısız faydaları vardır. Anne sütünün gelmesini sağlayan hormonal yapıyı tetikler. Bunun için hastane ortamlarını stresten uzak düzenleyerek, kadınlarımıza güzel doğum deneyimleri yaşatmak da son derece önemlidir. Bu nedenle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ülke genelinde başlattığı 'Anne Dostu Hastane Programı'nın ilk pilot çalışması 2014 yılında ilimizde gerçekleşmiştir. Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak ve normal doğumu özendirmek amacıyla anne-bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik doğum ünitelerinin oluşturulması esas alınmıştır" diye konuştu.

Manisa'da 5 kamu hastanesi 'Anne dostu hastane'

Manisa'da 5 kamu hastanesi olan Merkezefendi Devlet Hastanesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Alaşehir Devlet Hastanesi ve Soma Devlet Hastanesinin 'Anne Dostu Hastane' unvanını aldığını hatırlatan Yemenici, şunları söyledi:

"Bu süreçte kamu hastanelerinde primer yani ilk doğumda sezaryen oranları da istenilen seviyelere çekilmiştir. 2018 yılı itibariyle Salihli Can Özel Sağlık Hastanesi, Türkiye de 'Anne Dostu Hastane' unvanı alan ilk özel hastane olmuştur. İlimizde özel hastanelerin de programa katılması ile 2018 yılı sonunda 2017 yılına göre primer sezaryen oranlarında anlamlı düşüş görüldü. 2017'de yüzde 45 olan özel hastanelerin primer sezaryen oranı, 2018 yılında yüzde 35 düzeyinde gerçekleşmiştir. Hedefimiz; il genelinde yüzde 27,6 olan primer yani ilk doğumda sezaryen oranını, Türkiye ortalaması olan yüzde 25'in altına çekmektir."

Kadınların ilk doğumlarının normal doğum olarak gerçekleşmesi, gerekmedikçe sezaryenin yapılmaması konusuna çok fazla odaklanmak gerektiğini kaydeden Yemenici, "Çünkü birinci doğum sezaryenle yapılırsa, sonraki doğumların normal doğumla yapılması güçleşir. Bu nedenle; tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçlere ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla ilimizde sağlık müdürlüğümüze bağlı ilçe sağlık müdürlükleri, kamu ve özel hastanelerinde gebe bilgilendirme sınıfları açılmıştır. Tüm gebelerin, gebe bilgilendirme sınıflarında verilen eğitimlerimize katılımını bekliyoruz. Sezaryen oranlarımızın düşürülmesinde aktif rol oynayan hastanelerde çalışan kadın doğum uzmanlarına, ebelerine ve gebe okulu sorumlularına bilinçli yaklaşımları, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum " dedi.