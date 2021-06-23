Manisa'da şiddetli fırtına ve yağmur etkili oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın büyük bölümünde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle hızla kriz masası oluşturdu ve elverişsiz hava koşullarının meydana getirdiği olumsuzluklara anında müdahale etti. Çatı uçması, yıldırım düşmesi, ağaç devrilmesi ve elektrik tellerinin kopması gibi olayların meydana getirdiği olumsuzlukların trafik ve vatandaşlar için tehlike oluşturmaması için büyük gayret sarf eden ekipler, gelen ihbarlara da anında yanıt verdi.

Manisa'da akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle Demirci, Köprübaşı ve Salihli ilçelerinde çatı uçmaları; Gördes, Selendi, Ahmetli, Salihli ve Kula ilçelerinde ağaç devrilmeleri ve elektrik tellerinin kopması, Akhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın; Gölmarmara ve Alaşehir ilçelerinde de fırtına dolayısıyla olumsuzluklar meydana geldi. Hava koşullarının değişeceği yönündeki meteorolojik uyarıları dikkate alarak, tedbirlerini önceden alan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarının olumsuz yüzünü göstermesiyle birlikte teyakkuza geçti.

“Hemşehrilerimizin yanındayız”

Gelen ihbarlara anında yanıt veren Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, çatı uçması, yıldırım düşmesi, ağaç devrilmesi ve elektrik tellerinin kopması gibi olayların meydana getirdiği olumsuzlukların trafik ve vatandaşlar için tehlike oluşturmaması için büyük gayret sarf etti. Ekiplerin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde beklemeye devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İlimizin büyük bölümünde etkili olan şiddetli fırtına ve yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yüce Allah beterinden korusun diyorum. Tüm ekiplerimizle hemşehrilerimizin yanındayız” dedi.