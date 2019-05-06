Manisa'da şiddetli rüzgar ağaçların kırılmasına ve devrilmesine neden oldu

Manisa'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar şehir merkezindeki ağaçların kırılmasına ve devrilmesine neden oldu.

Manisa'da etkili olan rüzgar, şehir merkezinde ağaçların kırılmasına ve devrilmesine neden oldu. Yunusemre ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttırarak, sabaha kadar devam eden fırtına, Malta Parkı'ndaki birçok ağacın kırılmasına neden oldu. Rüzgarın şiddetiyle köklerinde zarar görmesiyle devrilen ağaçlar, Yunusemre Belediyesi ekipleriyle kaldırıldı.