Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı mahalle yolları kapanırken, köye giden bir aile yolda mahsur kalınca Manisa Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Manisa il genelinde şiddetli yağış etkili oldu. Bazı mahallelerde hafif su baskınları meydana gelirken, bazı mahalle yolları da kapandı. Şiddetli yağış nedeniyle Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu-Avdal Mahalleleri arasındaki yol ulaşıma kapanırken Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri tarafından yol ulaşıma açıldı. Öte yandan Muradiye Mahallesi Göksu mevki, Uncubozköy, Ahmet Bedevi, Turgut Özal, Barbaros, Atatürk, Bayındırlık, Sarma ve muhtelif mahallelerdeki derelere iş makineleri ile müdahale edilerek su taşkınları da engellendi.

Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi'nde hafta sonu köyüne giden bir aile de şiddetli yağış nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ailenin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrasında aile mahsur kaldığı yerden kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de su basan evlere müdahale ederek suyun tahliye edilmesini sağladı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Ekipleri de Yuntdağı'nda şiddetli yağış sonrası kapanan yolları açtı.