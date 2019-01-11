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Manisa'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Manisa’da akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Manisa'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dünden bu yana Manisa genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir çok ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelirken, evlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı evlerin alt katları tamamen su altında kalırken, evlerde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Evine basan suyu tahliye etmeye çalışan Abdurrahim Çiftçi, “Her şiddetli yağışta evime su basıyor. Kompresör ile yaklaşık 6 saate kendi imkanlarımla suyu tahliye ediyorum. Başka çarem yok” dedi.


Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve itfaiye ekipleri de su baskınların yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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