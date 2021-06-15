Manisa'da 'Sıfır Atık Projesi' 6 bin ağacın kesilmesini önledi

Manisa'da Sıfır Atık Projesi ile mayıs ayında 6 bin 152 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 10 bin 133 metreküp de su tasarrufu sağlandı.

Manisa'da israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi geri dönüşüm kutuları yaptırıldı ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı mayıs ayında 434 bin 961 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 6 bin 152 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 1 milyon 709 bin 588 kwh enerji ve 10 bin 133 metreküp su tasarrufu sağlandı.