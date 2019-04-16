Manisa'da 'Sıfır atık' projesi başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesini uygulamak için çalışma başlattı. Proje kapsamında belediye birim müdürlüklerinde görevli personele yönelik Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'in katıldığı eğitimde personele projenin detayları anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesini uygulamak için çalışma başlattı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimi düzenlendi. MASKİ Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi birim müdürlüklerinde görevli personeller katıldı.

"Yaşanılabilir bir Manisa için sıfır atık projesi önemli"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan eğitim programında ilk konuşmayı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi için çalışmaları her platformda yürüttüklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Sıfır Atık projesi çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği açısından da bir sorumluluk projesi olmalıdır. Atıkların ayrıştırılması konusunda gayretleri olan örnek bir belediye olduğumuzu düşünüyorum. Bunun en güzel örneği, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisidir. Atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme gönderilmesi ile daha yaşanılabilir bir çevre ve daha güçlü bir ekonomi hedeflemekteyiz. Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılış tarihinden günümüze kadar yaklaşık olarak 280 bin 500 ton evsel atık bertaraf edildi. 840 ton kağıt işlendi, 1004 ton metal ayrıştırıldı ve 5 bin ton plastik ayrıştırıldı. Yaklaşık 168 bin 300 ton organik atıktan da komposit üretimi gerçekleştirerek belediyemize ve çevremize büyük katkı sağladık. Bu proje neticesinde hem Büyükşehir Belediyemiz, hem Manisamız büyük kazanımlar elde eder. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sıfır Atık Projesi eğitimi verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'in konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli Çevre Mühendisi Birçe Türk, sıfır atık projesini anlattı. Çevre Mühendisi Birçe Türk, eğitimde israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konu başlıklarına değindi.

Geri dönüşüm kutuları yerleştirilecek

Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye içerisinde belirlenen noktalara renk skalasına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirileceği ve böylece çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanacağı da yapılan eğitim sunumunda belirtildi. Ayrıştırılan çöplerin ne şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Birçe Türk, hem doğanın kazanacağı hem de çevre bilincinin aşılanacağını vurguladı. Eğitim programının sonunda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Sıfır Atık Projesine herkesin destek vermesini ve katılmasını isteyerek eğitim programına katılım sağlayan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve belediye personellerine teşekkür etti. Sıfır Atık Eğitimi Büyükşehir Belediyesinin tüm personelleri ile MASKİ Genel Müdürlüğü personellerine de verilecek.