Manisa'da ‘Sigorta Haftası' düzenlenen etkinlikle kutlandı

Meslek Komitesi ve Manisa Sigorta Acenteleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle Sigorta Haftası kutlandı.

Sigorta Haftası dolayısıyla Meslek Komitesi ve Manisa Sigorta Acenteleri Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Ramazan dolayısıyla iftarla birlikte düzenlenen etkinlikte konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Galip Berk; “Hepimizin de bildiği sigorta, çeşitli risklerin gerçeklemesi sonucunda bireylerin uğrayacakları maddi zararların belirli bir düzeyde karşılanması ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar açısından son derece önemli bir finansal mekanizmadır. Bu nedenle risklerin giderek arttığı ülkemizde ve dünyamızda tüketici nezdinde sigorta bilincinin arttırılmasına ve tanıtıma yönelik gerçekleştirilen faaliyetler son derece önemlidir. Sigorta hem maddi olarak hem de verdiği güven duygusu ile manevi olarak rahatlatan ve yaşam kalitesini arttıran, yarınlara güvenle bakmamızı sağlayan bir sistemdir. Gelecekte sigorta bilincinin toplumumuzda daha fazla yaygınlaşması temennisiyle tüm meslektaşlarımın Sigorta Haftası'nı kutluyorum. Ayrıca Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yılmaz'a ve Yönetim Kurulu Üyelerine de Sigorta Haftası etkinliğine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Gecenin sonun 20 yılı aşkın süredir sigortacılık mesleğinde faaliyet gösteren acentelere plaketleri takdim edildi.

Etkinliğe Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Galip Berk, Türkiye Sigorta Acenteleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 4. Meslek Komitesi üyeleri, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekteri Nevzat Avcı, İlçe oda yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, komite üyeleri ve acenteler katıldı.