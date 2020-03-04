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Manisa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Manisa merkezli 4 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 14 adrese düzenlenen operasyonda, 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ve Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik 4 aylık süre ile istihbarı ve teknik çalışmalar yapıldı. Manisa merkezli, Balıkesir, Konya ve Kütahya illerinde düğmeye basan polis, 14 şüpheliden, 13'ünü ikamet ettikleri evlerinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adreslerde 13 adet tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 243 adet tabanca mermisi, 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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