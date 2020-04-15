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Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken 2 kişiyi vuran şahsın arama çalışmaları devam ediyor.


Yıldırım Mahallesi Alankuyu Sokak'ta meydana gelen olayda L.K. (20), A.Ç. (24) ve S.A. (25) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından S.A. yanındaki tabanca ile L.K. ve A.Ç.'yi vurdu. Olay yerine 112 acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan zanlı S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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