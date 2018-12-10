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Manisa'da sis etkili oldu

Manisa’da dün gece saatlerinden itibaren başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Manisa'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Görüş mesafesinin oldukça düşmesi sebebiyle trafikte sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.


Manisa'da vatandaşlar güne yoğun bir sisle uyandı. Dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sis nedeniyle işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte, hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşarken, şehir adeta sise teslim oldu.


Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın da şehir merkezinde havanın sisli olacağı öğrenilirken, hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 11 derece olarak tahmin edildiği bildirildi.

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