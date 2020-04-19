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Manisa'da sokak hayvanları ihmal edilmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da pandemi sürecinde sokak hayvanları için gerçekleştirdiği mama desteğini arttırdı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için yürütülen mama desteği korona virüs sürecinde arttırıldı. Sokak hayvanlarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için beslenme noktalarına mama bırakıldı. Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, mama dağıtım noktalarında köpeklerin kulak küpesini ve sağlık durumlarını da gözden geçirdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının, sokak hayvanlarının beslenmelerine olumsuzluk oluşturmaması için önlemlerin arttırıldığı ve mama desteğinin periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi.

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