İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da sokak hayvanları unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi unutmuyor. 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte beslenme imkanları iyice azalan sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa'nın muhtelif alanlarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenmelerine salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösterildiği belirtilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.