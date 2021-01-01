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Manisa'da sokak hayvanlarına mama desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.


Ülke genelinde 80 saat boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların evde olması nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarını başlatan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin muhtelif alanlarına can dostlarımız için mama bıraktı. Sokak hayvanlarının sağlık durumlarının da kontrol edildiği uygulama ile ilgili olarak Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede sokaktaki can dostlarımızın beslenmelerinde olumsuzluk yaşanmaması adına Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenli olarak mama desteğine devam edeceği belirtildi.

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