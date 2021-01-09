Manisa'da sokak hayvanlarına mama desteği

Manisa'da kısıtlama süresince beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin muhtelif yerlerine mama bıraktı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hayvanların sağlık durumları da kontrol edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi mama desteğini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların evde olacak olması nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner ileri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulama kapsamında kentin muhtelif noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldı. Can dostlarımızın sağlık durumlarının da kontrol edildiği uygulama ile ilgili olarak Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede sokaktaki hayvanların beslenmelerinde olumsuzluk yaşanmaması adına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli olarak mama desteğine devam edeceği belirtildi.