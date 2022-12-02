Manisa'da son 3 ayda 133 uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa'da jandarma ve emniyet güçleri son 3 ayda zehir tacirlerine göz açtırmadı. Gözaltına alınan bin 636 kişiden 133'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Jandarma uyuşturucu ve kaçak alkole izin vermedi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda, 216 olay meydana gelirken, 276 şüpheli şahsın yakalandığı, 16 şüpheli şahsın ise tutuklandığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 3 bin 799 adet sentetik ecza, 23 kilo 390 gram esrar maddesi, 400 gram metamfetamin, 3 bin 24 adet ecstasy hap, 2 bin 562 kök kenevir bitkisi, 8 adet hassas terazi, 97 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 bin 360 litre kaçak şarap, 1.114 litre kaçak rakı, 480 litre etil alkol, 1.800 litre diğer alkollü içkiler, 5 litre kaçak viski, 13 litre kaçak votka, 3 adet tabanca, 10 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında il genelinde toplam; 864 olay meydana geldiği bildirildi. Yapılan operasyonlarda bin 360 şüphelinin yakalandığı, 117 şüpheli şahsın ise tutuklandığı açıklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 86 kilo 452 gram esrar maddesi, 79 bin 476 adet sentetik ecza, 4 bin 550 adet Ecstasy maddesi, 3 bin 526 gram metamfetamin maddesi, 206 gram skank, 69 gram sentetik kannabinoid maddesi, 53 gram eroin maddesi, 16 gram kokain maddesi, 29 kök kenevir bitkisi, 13 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 113 adet fişek, 26 adet hassas terazi, 65 bin 585 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.