Manisa'da STK'lar 'Barış Pınarı' için tek yürek oldu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa'da sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemenin ve bölgeyi güvenli hale getirmenin amaçlandığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Manisa'daki sivil toplum kuruluşları Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı. Manisa TSO, ev sahipliğinde düzenlenen ortak basın açıklamasını Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap okudu. Ortak basın açıklaması dışında görüşlerini dile getiren Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, "Siyasi partiler konusunda farklı düşünme noktasında olabiliriz ama en azından milli konularda ülkemizin bu içinde bulunduğu hassas konuda birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Ne olursa olsun son olaylarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ne kadar yalnız kaldığını, AB başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin iyi olduğunu iddia ettiğimiz devletlerden bile dışlandığımızı gördük. Tarihten bize miras olarak gelen ‘Türk'ün Türk'ten başka dostu yok' sözü bir kez daha doğru çıktı. AB'de de sadece Macaristan destek oldu. Cumhurbaşkanımızın Bakü'deki Türk devletleri ile yapılan ortak toplantısında deklare ettikleri şudur ki; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk devletleri dışında gerçek dostunun olmadığını bir kez daha gördük" dedi.

Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini aktaran Yılmaz, "Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir” diye konuştu.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise “Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun,ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Açıklamaya, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Geriter, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay, Türkiye Emekliler Derneği Manisa Şube Başkanı Mehmet Akkoyun, Hak- İş'e bağlı Çelik İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Erdoğan Daloğlu, Türk İş Manisa Şube Sekreteri Köksal Gündoğdu, TİSK Manisa Temsilcisi Nedim Açılkan katıldı.